Не спіши поперед батька в пекло: воротаря Шахтаря не буде у тренерському штабі Реброва в збірній

Андрій Пятов не планує так рано завершувати кар'єру футболіста. Голкіпер ще не готовий до тненерської діяльності.

Андрій Пятов не ввійде до штабу Сергія Реброва у збірній України. На те є декілька причин.

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Все з часом

Голкіпер донецького колективу, який уже давно віддав молодим виконавцям своє місце в основному складі як Шахтаря, так і збірної України, ще не готовий завершувати кар'єру футболіста. Пятов уже неофіційно виконує в стані "гірників" роль тренера воротарів. Таку ж посаду Андрію приписували і у збірній України, оскільки він мав увійти до тренерського штабу "синьо-жовтих" на чолі з Сергієм Ребровим. Проте, скоріше за все, такий розвиток подій наразі є нереальним.

Існує відразу декілька нюансів, через які Пятов не зможе потренувати воротарів у складі збірної України. Перше, у Андрія ще чинний контракт з "гірниками". Друге, у Пятова відсутня тренерська ліцензії. Третє, голкіпер "кротів" планує підписати з донецьким колективом новий контракт на один або два роки, оскільки він ще не бажає завершувати активну кар'єру.

До речі. У збірній України на чолі з Сергієм Ребровим очікується присутність Вісенте Гомеса, який відігрувати роль старшого асистента, а також Альберто Босха і Гліба Платова, які повинні бути асистентами.

Кар'єра Андрія Пятова