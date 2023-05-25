У Карпат залишились примарні шанси вийти у стикові матчі, аби поборотись за УПЛ. І це після нічиї та двох поспіль поразок у фіналі сезону.

До теми Тлумак подав у відставку, Карпати залишились без тренера за тур до закінчення сезону, – ЗМІ

Скандувань про Андрійка Тлумака більше не буде

Перед останнім туром Першої ліги України львів'яни йдуть 5-ми, поступаючись четвертому запорізькому Металургу трьома балами. "Левам" потрібно розгромно перемагати Оболонь та чекати на розгром Металурга від Ниви.

Через такий провал наприкінці сезону на тренерському містку Карпат чекають зміни. За інформацією ЗМІ, Андрій Тлумак подав у відставку ще за тур до закінчення сезону-2022/2023.

Щоправда, клуб досі не підтвердив цю інформацію.

Тлумак не виконав завдання, яке було поставлене керівництвом перед стартом сезону. Карпати близькі залишитись у Першій лізі. Лише диво чи відмова якогось клубу виходити в УПЛ підвищить "левів" у класі.

Ймовірно, що Тлумак залишиться працювати у структурі львівського клубу.

Хто може стати новим головним тренером "левів"

Начебто львівський клуб вже почав пошуки нового головного тренера, який замінить на цьому містку легенду "левів". Серед кандидатів називають одразу три прізвища, серед яких фігурує навіть Остап Маркевич, син легендарного наставника Мирона Маркевича.

Також серед претендентів імена Юрія Мороза та Олега Дулуба. До слова, останній свого часу вже працював із "левами". Було це у сезоні-2016/2017, на чолі львівського клубу провів 23 поєдинки. Наразі, як і Маркевич-молодший, перебуває без клубу.

За даними Transfermarkt, Мороз очолює збірну України U-17. Натомість останніми місцями робити Дулуба та Остапа Маркевича були ФК Львів та Радуня Стежица відповідно.