Продовжує тішити вболівальників: Ярмоленко забив черговий гол за Аль-Айн

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко продовжує записувати голи на свій рахунок у чемпіонаті ОАЕ. Український вінгер не тільки забив, але й заробив пенальті для команди.

Андрій Ярмоленко відзначився забитим м'ячем у ворота Аль-Дафри в рамках 15-го туру чемпіонату ОАЕ. Український вінгер наблизився до ювілейної позначки у Аль-Айні.

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Знову приносить результат

Андрій Ярмоленко заробив одинадцятиметровий удар для своєї команди у компенсований час першого тайму. Українець підловив суперника при рахунку 1:1. Партнер Ярмоленка по Аль-Айну Коджо Лаба впевнено реалізував момент та вивів команду Реброва вперед.

Свій гол ж Ярмоленко забив у дебюті другого тайму, на 47-ій хвилині матчу. Після чудово розіграшу атаки гравців Аль-Айна, яка сформувалалсь з серії точних коротких пасів, Андрій вийшов на побачення з воротарем суперника. Ярмоленко майстерно обробив м'яч на надзвичайно впевнено забив гол.

Гол Андрія Ярмоленка:

цей м'яч став 8-им для Ярмоленка за Аль-Айн за 19 матчів, також українець встиг віддати 4 асисти за цей термін.