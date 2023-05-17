Розпочав розгром суперників: Ярмоленко відзначився голом у півфіналі Кубка ліги ОАЕ – відео
Андрій Ярмоленко в другому поспіль матчі не залишає поле без забитого голу. Українській вінгер відкрив рахунок у півфіналі Кубка ліги ОАЕ.
У першому півфінальному матчі Кубка ліги ОАЕ команда Сергія Реброва приймала на власному полі Аль-Наср з Дубаю. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі господарів поля, пише 24 Канал.
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Саме український вінгер відкрив рахунок у поєдинку. Аль-Айн заробив пенальті, а вирок судді пішов виконувати Ярмоленко.
33-річний футболіст сильно пробив у лівий верхній кут воріт, обдуривши голкіпера гостей. До речі, цей гол став 12-м у сезоні для Ярмоленка. А у попередньому поєдинку за Аль-Айн Андрій оформив дубль.
Відео голу Ярмоленка
За 8 хвилин до завершення матчу капітан збірної України міг оформити дубль, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.
У підсумку Аль-Айн здобув переконливу перемогу з рахунком 4:1. Матч-відповідь відбудеться у неділю, 21 травня. Переможець двобою у фіналі змагатиметься за Кубок ліги ОАЕ.
Сезон Ярмоленка в Аль-Айні
- Андрій Ярмоленко приєднався до команди Сергія Реброва у липні 2022 року.
- У сезоні 2022/23 Ярмоленко зіграв за Аль-Айн 32 матчі, у яких забив 12 голів та віддав 6 асистів.
- У складі Аль-Айну 33-річний футболіст став віцечемпіоном ОАЕ.
- Контракт з еміратським клубом завершується 30 червня 2023 року, але в угоді є можливість пролонгації ще на рік.
- Ярмоленко неодноразова заявляв, що мріє завершити кар'єру в київському Динамо.
- Проте наразі невідомо, де саме досвідчений вінгер продовжить виступи.