Показав свій клас: Ярмоленко забив два голи в першому таймі за Аль-Айн – відео

Український півзахисник Андрій Ярмоленко забив у другому поспіль матчі за Аль-Айн. При цьому другому матчі він оформив дубль ще в першому таймі.

Ярмоленко вийшов з перших хвилин у стартовому складі Аль-Айн на матч чемпіонату ОАЕ проти Аджмана. А на 31-й та 37-й хвилинах відзначився забитими голами.

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Перший гол українець забив, вдало зігравши на добиванні. Саме він віддав пас з флангу, після чого м'яч і скинули під удар. Попри рикошет, голкіпер з цим ударом впорався. Як і з наступним добиванням. А от вже після удару Ярмоленка м'яч голкіпер вибив за лінією воріт.

Відео першого голу Ярмоленка

На 37-й хвилині Ярмоленко розігнав чергову атаку, віддавши пас на хід на Лаба. Однак нападник у штрафному майданчику вирішив не пробивати сам, а скинув п'ятою на українця. І Ярмоленко в дотик пробив по воротах.

Відео другого голу Ярмоленка

А на 45-й хвилині українець знову потрапив в рапорт арбітра. Однак цього разу не через забитий гол, а через жовту картку.

Тепер в активі Ярмоленка сім забитих голів в чемпіонаті ОАЕ.