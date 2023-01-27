Ярмоленко вышел с первых минут в стартовом составе Аль-Айна на матч чемпионата ОАЭ против Аджмана. А на 31-й и 37-й минутах отличился забитыми голами.

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Первый гол украинец забил, удачно сыграв на добивании. Именно он отдал пас с фланга, после чего мяч и сбросили под удар. Несмотря на рикошет, голкипер с этим ударом справился. Как и с последующим добиванием. А вот после удара Ярмоленко мяч голкипер выбил за линией ворот.

Видео первого гола Ярмоленко

بعد تألق كبير من علي الحوسني



إصرار من لاعبي العين ويارمولينكو يتابع الكرة ويسجل الهدف الثاني #العين_عجمان#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/UNizVuJyBS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

На 37-й минуте Ярмоленко разогнал очередную атаку, отдав пас на ход Лаба. Однако нападающий в штрафной решил не пробивать сам, а сбросил пяткой на украинца. И Ярмоленко в касание пробил по воротам.

Видео второго гола Ярмоленко

معزوفة عيناوية رائعة



تمريرة سحرية من لابا وإنهاء في المرمى بقدم يارمولينكو#العين_عجمان#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/VTYWpROsaq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

А на 45-й минуте украинец снова попал в рапорт арбитра. Однако на этот раз не из-за забитого гола, а из-за желтой карточки.

Теперь в активе Ярмоленко семь забитых голов в чемпионате ОАЭ.