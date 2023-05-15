Тільки один клуб у серці: Ярмоленко розповів, що наразі заважає йому перебратись в Динамо

Андрій Ярмоленко уже цього літа може змінити своє місце працевлаштування. Та от український вінгер все ж має нагоду залишитись в ОАЕ.

Андрій Ярмоленко не проти свого повернення в київське Динамо. Проте доля українця в руках його поточної команди.

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Режим очікування

Український спортивний журналіст Віктор Вацко розповів, що він поспілкувався з Андрієм щодо його футбольного майбутнього: "Щоб нічого не вигадувати про повернення Ярмоленка в Динамо, я набрав Андрія, і ми поговорили на цю тему". Журналіст зазначив, що в капітана зібрної України наразі ситуація досить проста, проте все залежить від Аль-Айна.

Минулого року Ярмоленко підписав контракт з еміратським колективом за схемою 1 плюс 1. Та от чи набере чинності той додатковий рік вирішуватиме саме керівництво Аль-Айна. Український вінгер у свою чергу чекає червня, оскільки тоді клуб має йому повідомити про своє рішення. Відповідно на даний момент Ярмоленко нічого не може планувати стосовно свого майбутнього. Зараз все в руках Аль-Айна.

Щодо повернення Ярмоленка в український чемпіонат, то Андрій не виключає такий розвиток подій. Якщо його камбек в Українську Прем'єр-лігу відбудеться, то Ярмоленко готовий буде одягнути футболку тільки київського Динамо.

Ярмоленко в Аль-Айні