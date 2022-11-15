Справжній патріот: Ярмоленко приїхав у рідний Чернігів – щасливе фото

Андрій Ярмоленко поділився радісною звісткою зі своїми підписниками в інстаграмі. Правий вінгер Аль-Айна повернувся в Україну.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вперше від 24 лютого приїхав на українську землю. Футболіст виклав фото з рідної Чернігівщини.

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Ярмоленко: Нарешті я вдома

Правий вінгер щасливий повернутись додому. Легіонер Аль-Айна виклав фото на фоні стели з написом: "Чернігівський район". Саме там футболіст провів свої найкращі дитячі роки та починав робити перші футбольні кроки у майбутній успішній кар'єрі.

Нарешті я вдома,

– підписав Ярмоленко.



Ярмоленко повернувся у Чернігівську область / Фото з інстаграму футболіста

Відзначимо, що після 24 лютого Ярмоленко активно допомагав рідному місту. Також Андрій допоміг рідним Яремчука виїхати з обстріляного Чернігова, а саме батьками дружини Романа.

Ярмоленко до 28 серпня 2017 року грав в Україні. Починав кар'єру у Десні, а продовжив виступи у київському Динамо. Наразі виступає за Аль-Айн, який очолює Сергій Ребров. За нову команду відіграв 10 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі.