Зроблю все, щоб в Україні настав мир, – Шевченко нагадав про війну світовій спортивній спільноті

Андрій Шевченко продовжує розповідати про війну в Україні за кордоном. Він заявив, що готовий робити все можливе для припинення воєнних дій.

Шевченко не дає забути західній аудиторії про війну в Україні. Він зазначив, що спорт є з однією з платформ через яку можна привернути увагу до його країни.

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Шевченко вкотре нагадав світові про війну

Я українець, я завжди залишався б за своєю країною. Близько двох років тому в Україні почалася війна. І спорт є однією з найкращих платформ для сприяння світу. Я завжди залишався б за свою країну, бо я українець і зробив би все, щоб у моїй країні прийшов мир,

– сказав Шевченко.

Вибори в УАФ

Зазначимо, що наприкінці минулого року Шевченка було офіційно висунуто в кандидати на посаду президента УАФ. Він є єдиним кандидатом на цю посаду.

Екстренер національної команди може змінити на цій керівній посаді Андрія Павелка, який наразі перебуває у львівському СІЗО. Його звинувачують у розкраданні грошей та корупції щодо будівництва заводу із виготовлення штучного газону.

Виконком УАФ офіційно затвердив провести позачерговий конгрес УАФ 25 січня 2024 року. Засідання відбудеться у київському Будинку футболу.

. У вересні 2022 року президент Зеленський призначив Шевченка позаштатним радником. Раніше він став амбасадором платформи UNITED24, яка була створена з ініціативи глави держави. Проєкт збирає кошти на допомогу ЗСУ, українцям, які постраждали від російської агресії, а також на відновлення України.