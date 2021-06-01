Андрій Шевченко зізнався, яку команду хоче очолити після збірної України

Андрій Шевченко готує збірну України до Євро-2020. Наставник зізнався, де хоче продовжити кар'єру після роботи у національній команді.

Робота у рідному клубі

Андрій Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Челсі, де перемогу святкував лондонський клуб (0:1). Український наставник розкрив карти свого майбутнього після відходу з керма збірної України.

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У інтерв'ю українець зізнався, що хотів би попрацювати з італійським Міланом, у якому провів одні з найкращих років у своїй кар'єрі гравця. Зараз наставник сконцентрований на роботі у збірній України, яка готується до виступів на чемпіонаті Європи-2020.

Ми створили хороший колектив та хочемо досягнути високих результатів. Після цього прагну попрацювати на клубному рівні. Це буде крок вперед у моїй тренерській кар'єрі. Мілан назавжди у моєму серці, а Італія стала другою домівкою. Тому я хотів би попрацювати саме у цій команді.

– заявив Шевченко.