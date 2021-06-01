Робота у рідному клубі
Андрій Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Челсі, де перемогу святкував лондонський клуб (0:1). Український наставник розкрив карти свого майбутнього після відходу з керма збірної України.
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У інтерв'ю українець зізнався, що хотів би попрацювати з італійським Міланом, у якому провів одні з найкращих років у своїй кар'єрі гравця. Зараз наставник сконцентрований на роботі у збірній України, яка готується до виступів на чемпіонаті Європи-2020.
Ми створили хороший колектив та хочемо досягнути високих результатів. Після цього прагну попрацювати на клубному рівні. Це буде крок вперед у моїй тренерській кар'єрі. Мілан назавжди у моєму серці, а Італія стала другою домівкою. Тому я хотів би попрацювати саме у цій команді.
– заявив Шевченко.
- Італія не є чужою країною для нинішнього наставника української збірної. Протягом 1999/2006 років Шевченко провів в Італії, граючи за Мілан. Саме у Серії А у футболці Мілана феєрив Шевченко у якості футболіста. У серпні 2008 року нападник знову повернувся до "россонері", де пробув до кінця червня 2009 року на правах оренди.
- На Євро-2020 Україна стартує матчем проти Нідерландів. Поєдинок відбудеться 13 червня в Амстердамі. Також у групі нашим хлопцям будуть протистояти Австрія та Північна Македонія.