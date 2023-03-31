Залишилась без ноги через росіян: Шевченко зіграв у футбол з дитиною з Херсонщини – щемливі фото

Українська футбольна знаменитість прибула до столиці України із благодійною місією. Андрій Миколайович навідався до дитячої лікарні, подарувавши посмішки хлопцям та дівчатам.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно долучився до допомоги Батьківщині. Спортсмен допомагає як у фінансовому плані, так і гуманітарному.

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Крім того, Андрій Миколайович став амбасадором благодійної платформи UNITED24, заснованої за ініціативи президента України Володимира Зеленського. На днях Шевченко прибув до Києва.

Колишній гравець та тренер збірної України відвідав дитячу лікарню "Охматдит". Серед інших там лікуються маленькі пацієнти, які отримали травми через атаки Росії на цивільну інфраструктуру.

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Футбольна знаменитість порадувала дітей позитивними емоціями, а із шестирічною Мариною навіть пограв у м'яча. Дівчина стала першою дитиною з ампутацією через травмування внаслідок російського обстрілу, яку протезували в Україні.

Марина мешкала у Високопіллі на Херсонщині. В результаті обстрілу окупантів дівчині відірвало ногу через влучання ракети у дім. Дитина довгий час навіть не рухалась, але після протезування її відновлення розпочали саме через футбол.

Нещодавно Шевченко відвідав матч Англія – Україна. Наша команда під керівництвом Руслана Ротаня не змогла взяти очки на "Вемблі" (0:2) у першому матчі кваліфікації Євро-2024.