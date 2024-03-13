Зіркове призначення: легенда Мілана працюватиме в УАФ у команді Реброва та Шевченка

Відомий італійський захисник Мауро Тассотті стане частиною комітету національних збірних УАФ. Раніше спеціаліст входив до тренерського штабу Шевченка у збірній України та Мілані.

В січні Українська асоціація футболу отримала нового президента. Замість Андрія Павелка Конгрес організації обрав на посаду легенду нашого футболу Андрія Шевченка.

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Вірний асистент Шевченка

Після цього новий президент УАФ почав формувати свою команду. Одним із віцепрезидентів став Сергій Ребров, який є чинним тренером збірної України.

Крім того, Ребров став заступником самого Шевченка у комітеті національних збірних УАФ. Ще одним заступником Андрія Миколайовича став італієць Мауро Тассотті.

Спеціаліст раніше був асистентом Шевченка, коли той очолював збірну України. Їх тренерський штаб допоміг Україні вийти у чвертьфінал Євро-2020. Також Мауро допомагав Андрію Миколайовичу і в Дженоа.

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Ігрова кар'єра Тассотті

Загалом Тассотті відомий як ексгравець Лаціо та Мілана, де він виступав на позиції центрального захисника. За римлян він пограв два сезони, а ось "россонері" Мауро віддав аж 17 років.

У складі Мілана оборонець тричі вигравав Кубок/Лігу чемпіонів, а також п'ять разів тріумфував у Серії А. Також на його рахунку сім ігор за збірну Італії, з нею він став віцечемпіоном світу-1994.