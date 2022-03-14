Андрій Шевченко вказав на велику брехню Росії у війні з Україною

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що українці борються за свою свободу та бажання бути частиною європейської спільноти.

Шевченко наголосив, що Росія свідомо бреше всьому світу та своїм громадянам, називаючи війну так званою "спецоперацією".

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"Це не конфлікт, це не спецоперація, як це хочуть подати. Це агресія, злочин проти мирних жителів. У нас ніхто не хотів у це вірити, аж до останнього. Ми не могли уявити, що Росія здатна на таке. Нам це здавалося неможливим.

Поки триває війна, російські спортсмени не можуть брати участь у змаганнях. Я молюся щодня, щоб війна закінчилася", – заявив тренер.

Шевченко активно допомагає Україні