Шевченко викличе ряд новачків у збірну України перед Євро-2020

Збірна України з футболу з 15 до 22 травня має провести збори у Харкові у рамках завершальної підготовки до Євро-2020. Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко планує викликати у збірну декількох новачків.

Кочергін і Тотовицький у збірній України

Андрій Шевченко планує переглянути близько 30 футболістів української Прем'єр-ліги (УПЛ) на розширеному зборі команди.

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Швидше за все, до складу команди буде викликаний півзахисник Зорі Владислав Кочергін. Компанію Кочергіну можуть скласти Владислав Кулач з Ворскли та Андрій Тотовицький з Десни.

Сьогодні нам вдалося дізнатися, що з великою часткою ймовірності серед викликаних опиняться найкращий бомбардир сезону Владислав Кулач і найрезультативніший гравець чемпіонату за системою "гол+пас" Андрій Тотовицький,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Тотовицький пропускає останні матчі Десни через травму. За інформацією "ТаТоТаке", футболіст може повернутися у загальну групу свого клубу на початку травня.

Разом з тим, виклик у збірну України можуть отримати інші футболісти Зорі та Олександрії.

"Також дуже ймовірно очікувати у списку Владлена Юрченка, Єгора Назарину і Владислава Кабаєва із Зорі. Крім того, тренерським штабом розглядаються кандидатури футболістів Олександрії – Юрія Паньківа, Кирила Ковальця, Валерія Лучкевича і Валерія Бондаренка", – повідомляє "ТаТоТаке".

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Відразу ж після закінчення європейських чемпіонатів до збірної мають приєднаються легіонери. Серед них Ігор Харатін, Олександр Зубков, Віктор Коваленко, Руслан Маліновський, Андрій Лунін, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Роман Безус, Ігор Пластун.

У рамках підготовки до Євро-2020 збірна Україна має провести 3 контрольні поєдинки:

Україна – Бахрейн (23 травня)

Україна – Північна Ірландія (3 червня)

Україна – Кіпр (7 квітня)

Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Далі в календарі матчі з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).