"Крістіан відчуває шалений тиск": Шевченко назвав збірну, за яку мріє грати його син
Джерело:NV
Останнім часом Крістіан Шевченко демонструє результативну гру за юнацьку команду Вотфорда. Українські футбольні фанати сподіваються, що син легенди футболу незабаром забиватиме за "синьо-жовтих"
У ЗМІ з'явилася інформація, що Шевченко-молодший подав документи на отримання українського громадянства. Ба більше, його вже включили у резервний список кандидатів до збірної U-19.
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Шевченко: Син мріє грати тільки за збірну України
Новообраний президент УАФ Андрій Шевченко розповів, яким чином його син опинився на олівці тренерів збірної.
"Скаут збірної України був у Англії, дивився гру Крістіана. Після цього він сказав мені, що розглядає сина, як кандидата у збірну. Зараз триває процедура оформлення необхідних документів для отримання громадянства", – повідомив Шевченко-старший.
Також Андрій Миколайович поставив крапку у питанні, за яку з чотирьох збірних його син буде виступати.
Син мріє грати тільки за збірну України! Звичайно, якщо відповідатиме її рівню,
– сказав Шевченко.
Колишній головний тренер збірної України оцінив сильні якості свого сина.
"Можу сказати, що у нього є гарні задатки. Він працьовитий. Якщо вирішив прийняти українське громадянство і боротися за місце у збірній України – для мене це гарний сигнал. Отже, у нього є характер, є мета – і він докладає необхідних зусиль, щоб її досягти. Зараз Крістіан відчуває шалений тиск через своє прізвище. Але тільки від нього залежатиме, як він буде працювати й розвиватися", – підсумував Шевченко.
Шевченко-молодший крокує на футбольний олімп
- Крістіан Шевченко народився 10 листопада 2006 року у Лондоні.
- Спочатку син легенди навчався в академії Челсі. Проте "пенсіонери" не захотіли підписувати з ним професійний контракт.
- У березні 2023 року Крістіан опинився в юнацькій команді Вотфорда. Він зміг себе проявити і влітку підписав угоду з "шершнями".
- Шевченко-молодший демонструє результативну гру за команду U-17.
- Один з голів Крістіана був номінований на "Найкращий гол січня", а ще один результативний удар вивів "шершнів" до фіналу Кубка ліги професійного розвитку.