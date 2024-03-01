"Крістіан відчуває шалений тиск": Шевченко назвав збірну, за яку мріє грати його син

Останнім часом Крістіан Шевченко демонструє результативну гру за юнацьку команду Вотфорда. Українські футбольні фанати сподіваються, що син легенди футболу незабаром забиватиме за "синьо-жовтих"

У ЗМІ з'явилася інформація, що Шевченко-молодший подав документи на отримання українського громадянства. Ба більше, його вже включили у резервний список кандидатів до збірної U-19.

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Шевченко: Син мріє грати тільки за збірну України

Новообраний президент УАФ Андрій Шевченко розповів, яким чином його син опинився на олівці тренерів збірної.

"Скаут збірної України був у Англії, дивився гру Крістіана. Після цього він сказав мені, що розглядає сина, як кандидата у збірну. Зараз триває процедура оформлення необхідних документів для отримання громадянства", – повідомив Шевченко-старший.

Також Андрій Миколайович поставив крапку у питанні, за яку з чотирьох збірних його син буде виступати.

Син мріє грати тільки за збірну України! Звичайно, якщо відповідатиме її рівню,

– сказав Шевченко.

Колишній головний тренер збірної України оцінив сильні якості свого сина.

"Можу сказати, що у нього є гарні задатки. Він працьовитий. Якщо вирішив прийняти українське громадянство і боротися за місце у збірній України – для мене це гарний сигнал. Отже, у нього є характер, є мета – і він докладає необхідних зусиль, щоб її досягти. Зараз Крістіан відчуває шалений тиск через своє прізвище. Але тільки від нього залежатиме, як він буде працювати й розвиватися", – підсумував Шевченко.

Шевченко-молодший крокує на футбольний олімп