Коли буде місце для нього – обов'язково скористаюся, – Шевченко про Буяльського у збірній

Лідер Динамо Віталій Буяльський не отримав виклик у збірну України, у футболці якої не виходив на поле з 2019 року. Наставник національної команди Андрій Шевченко пояснив, чому Буяльський опинився поза заявкою на березневі матчі.

Не хочу викликати гравця, щоб просто викликати

Шевченко заявив, що не хоче викликати Віталія Буяльського тільки заради того, щоб футболіст вирушив до збірної України, але не зіграв.

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"Він професійний хлопець, який завжди приїжджає у збірну і давав 100% себе. Я не хочу викликати гравця, щоб просто викликати. Вважаю, він провідний гравець своєї команди. Він відмінно грає", – зазначив тренер.

За словами Шевченка, Буяльський не підходить під схему збірної України. Втім, двері у збірну не закриті для футболіста Динамо.

Ми граємо за іншою схемою. Викликати його, щоб він сидів на лавці запасних, вважаю, буде некоректно щодо до нього. Коли буде місце для нього – обов'язково скористаюся. Я його дуже поважаю. У першу чергу – за його ставлення, коли він приїжджав,

– зазначив Шевченко.

Раніше сам Буяльський поділився думками щодо того, що не потрапив у заявку збірної України.

"Я вже був у збірній. Мене викликали три чи чотири роки тому. Особливої користі команді не приношу. Якщо не викликали – нічого страшного. Буду концентруватися на клубі. Тут я приношу більше користі. Ні на кого не ображаюся, це футбольні моменти", – заявив Буяльський.

У сезоні-2020/2021 Буяльський відіграв за Динамо 25 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 7 асистів.

Збірна України з футболу у березні проведе три матчі відбору на чемпіонат світу-2022: