Андрій Шевченко мило привітав дружину з Днем Валентина: фото

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко привітав свою дружину Крістен Пазік із Днем усіх закоханих.

Відповідне фото Шевченко опублікував у власному інстаграмі.

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"Щасливого Дня святого Валентина, моя любов", – підписав Андрій спільне фото.

Що відомо про Пазік та Шевченко