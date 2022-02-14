Андрій Шевченко мило привітав дружину з Днем Валентина: фото

14 лютого 2022 , 20:15
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Джерело:

інстаграм Андрія Шевченка

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко привітав свою дружину Крістен Пазік із Днем усіх закоханих.

Відповідне фото Шевченко опублікував у власному інстаграмі.

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"Щасливого Дня святого Валентина, моя любов", – підписав Андрій спільне фото.

Що відомо про Пазік та Шевченко

  • Крістен Пазік – американська і британська модель.
  • Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграли весілля в Вашингтоні.
  • У пари четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер.
Автор: Юрій Семенюк