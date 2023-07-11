Український ветеран зустрінеться з непереможеним американцем в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Досить несподіваний поєдинок відбудеться в андеркарді протистояння між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український супертяж Андрій Руденко проведе бій проти майбутнього короля боксу Джареда Андерсона.

Непереможений американський проспект Джаред Андерсон, якому пророкують славу Тайсона Ф'юрі, проведе бій в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа. Суперником "Великого малюка" стане наш Андрій Руденко. Про це повідомив сам американець на своїй сторінці в Instagram.

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Нерівний бій

Це досить несподіваний поєдинок, адже свій останній бій Андерсон провів 1 липня проти ексчемпіона світу Чарльза Мартіна. Тоді американець вперше не зумів нокаутувати свого суперника.

Цілком можливо, що промоутери вирішили "підмалювати" кар'єру майбутньому королю хевівейту, виставивши проти нього 39-річного ветерана Андрія Руденка. В будь-якому випадку цікаво буде подивитися на бій проспекта, якого Тайсон Ф'юрі назвав своїм спадкоємцем на троні надважкого дивізіону.

Зауважимо, що бій Андерсон – Руденко відбудеться 26 серпня на стадіоні міста Вроцлав в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа. До речі, в цей же день виступить Денис Берінчик, але його суперник ще не відомий.

Коротко про суперників