Суд відсторонив президента УАФ Андрія Павелка від посади на місяць

Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка на один місяць відсторонено від посади.

Рішення про відсторонення Павелка прийняв Печерський районний суд міста Києва. Його відсторонили від посади президента Української асоціації футболу до 17 березня 2023 року.

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Перед тим прокуратура вимагала відсторонення Андрія Павелка та генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького від посад на два місяці. В Українській асоціації футболу тоді такі дії прокурорів назвали "черговим протиправним втручанням правоохоронних органів в діяльність УАФ".

Щодо Юрія Запісоцького, то його теж відсторонено від посади в УАФ на місяць, як і Павелка.

Однак адвокати Павелка подали апеляцію, тож ухвала суду ще не набрало чинності. Те саме стосується і Запісоцького, який продовжує виконувати свої посадові обв’язки.

"Андрій Павелко продовжує виконувати обов’язки президента УАФ до набрання відповідним рішенням суду законної сили. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора. Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду такої справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов’язки на посаді президента УАФ. Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже скеровано до апеляційної судової інстанції. Також розпочато роботу з підготовки позовних заяв до Європейського суду з прав людини", – заявили в Українській асоціації футболу.

Напередодні 16 лютого в приміщенні Української асоціації футболу Служба безпеки України провела обшуки.