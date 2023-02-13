Інформацію про це клопотання підтвердили в Українській асоціації футболу, заявили, що вважають це "черговим протиправним втручанням правоохоронних органів в діяльність УАФ".

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І традиційно пригрозили, що це може призвести до покарання зі сторони УЄФА та ФІФА.

"Таке клопотання не просто необґрунтоване, а й є прямим втручанням в діяльність громадської спілки в розумінні правил, встановлених у статутах ФІФА та УЄФА. ФІФА та УЄФА, які вже поінформовані про чергове порушення, в спільному листі раніше заявляли про ризики втручання держави, в тому числі правоохоронних органів, в діяльність УАФ. Згідно з листом, продовження втручання в справи Асоціації призведе до призупинення членства УАФ в зазначених міжнародних асоціаціях, а в подальшому і до її виключення з ФІФА та УЄФА", – йдеться в повідомленні УАФ.

Варто відзначити, що реакція УАФ розміщена лише на їх фейсбук-сторінці. На офіційному сайті Української асоціації футболу про це немає жодної згадки.

В чому підозрюють Павелка та Запісоцького

29 листопада 2022 року Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру президенту та генеральному секретарю Української асоціації футболу – Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому відповідно.

Їх підозрюють в заволодінні чужим майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, посадовці УАФ заволоділи 26,5 мільйона гривень. В подальшому вони легалізували частину цих коштів.

Тоді Печерський районний суд міста Києва обрав для підозрюваних запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 мільйона гривень кожному. Їх було внесено.