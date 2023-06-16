Від депутатського крісла – до камери СІЗО: за що судять президента УАФ Андрія Павелка

Андрій Павелко – доволі неординарна особистість не лише в українському футболі, але й політиці. Колишній народний депутат від провладної партії, президент Української асоціації футболу. І саме таке "вдале поєднання" посад призвело до шлейфу скандалів, які оточують Андрія Павелка. І закінчитися все може тюремним ув’язненням.

Таки відправили в СІЗО

16 червня 2023 року дещо неочікувано для всіх слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Галина Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку. І відправила того в СІЗО на 60 діб без можливості внесення застави. Окрім того, вона стягнула 9,88 мільйона гривень у дохід держави. Це гроші, які перед тим були внесені як застава за Андрія Павелка. І внесла їх компанія "УАФ Маркетинг".

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До цього справу розглядали у Печерському районному суді Києва. Там прокурори неодноразово просили відсторонити Павелка від посади президента УАФ на час розслідування. Суд задовільняв їх прохання терміном на два місяці, але кожного разу Павелко та його адвокати подавали апеляцію, через що рішення суду не могло набрати чинності. І допоки тривали розгляди апеляції, термін відсторонення минав, а Павелко весь цей час і далі виконував обов’язки президента УАФ.

Окрім того, в листопаді 2022 року суд навіть відправив Павелка в СІЗО з можливістю внести заставу в розмірі 9,88 мільйона гривень, що одразу і було зроблено.

Та справу за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора передали до Львова. І одразу в першому ж рішенням суду у Львові Павелка відправили в СІЗО на 60 діб без можливості внести заставу. А ті кошти, що були внесені як застава в листопаді 2022 року, стягнули на користь держави.

Поки невідома аргументація суду щодо стягнення застави на користь держави. Однак такий крок свідчить про серйозність правопорушення.

У чому підозрюють Павелка

Андрій Павелко є одним із підозрюваних у незаконному збагаченні через завод з виготовлення штучного покриття футбольних полів. І це розслідування тягнеться ще з 2018 року. За даними Tribuna.com, проти УАФ загалом та Павелка зокрема паралельно завели кримінальні справи Нацполіція, Генпрокуратура та Національне антикорупційне бюро, а пізніше своє розслідування вирішила провести Верховна Рада, створивши Тимчасову слідчу комісію.

На той час Павелко був депутатом Верховної Ради України, а також очолював бюджетний комітет. Він же був і президентом Федерації футболу України (так до травня 2019 року називалася Українська асоціація футболу).

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Саме за керівництва Павелка в бюджеті виділили кошти на будівництво футбольних майданчиків зі штучним покриттям по всій Україні. Мова йде про відповідну державну програму, на яку загалом мали виділити понад мільярд гривень бюджетних коштів. При цьому відповідні зміни до законодавства щодо програми перед цим ініціював комітет Верховної Ради з питань бюджету. Саме той, який очолював Андрій Павелко.

Тоді ж Міністерство регіонального розвитку прописало такі вимоги для закупівлі штучної трави, під які в Україні підходило тільки покриття від ТОВ "ФФУ Продакшн".

Свій завод з виготовлення штучного покриття "ФФУ Продакшн" відкрило у 2017 році під Києвом. А засновником "ФФУ Продакшн" у 2016 році стала громадська організація "Федерація футболу України", яку й очолював Павелко.

І тут вже був значний конфлікт інтересів, адже виходило, що Павелко очолював комітет, який займався виділенням бюджетних коштів на роботи, які міг виконати лише завод, який у підпорядкування громадської організації, якою керував Павелко.

Розслідування "Наших грошей" про корупцію із заводом про штучні покриття

При цьому в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ переконують, що відповідну проєктну документацію щодо будівництва цих майданчиків, в яких стояла вимога використовувати покриття виробництва заводу "ФФУ Продакшн" зробили саме на прохання Федерації футболу України.

Ще одним важливим моментом стало те, що КабМін тоді дозволив вносити 100% передоплати з бюджетних коштів при закупці покриття для цієї бюджетної програми.

Окрім того, розслідування журналістів встановило, що ФФУ закуповувала обладнання для заводу через компанію S.D.T FZE з Об’єднаних Арабських Еміратів з переплатою, сума якої нібито становила понад 1 мільйон доларів.

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У червня 2018 року проти Павелка завели декілька кримінальних справ:

7 червня Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Генпрокуратури почало розслідувати "можливі зловживання збоку керівництва ФФУ, спрямовані на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на бюджетну програму "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", на загальну суму 270 мільйонів гривень".

Національне антикорупційне бюро України почало своє розслідування "за фактом можливого зловживання службовим становищем особами законодавчої та виконавчої гілок влади, підприємств комунальної та приватної власності, а також ФФУ шляхом закупівлі за завищеними цінами робіт із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям за кошти державного та місцевих бюджетів".

Печерське управління Нацполіції у Києві розпочало своє провадження "щодо заволодіння бюджетними коштами внаслідок змови службових осіб ФФУ шляхом завищення цін на товари, закупівля яких здійснювалась з ознаками кримінального правопорушення".

Попри те, що розслідування цих справ розпочалося ще у 2018 році, до суду вони дійшли лише зараз.

Невідома доля заводу

Доволі цікавою є і доля заводу з виготовлення штучного покриття. Адже 6 травня 2020 року цей завод переїздить з-під Києва в Краматорськ. І переїздить він на територію компанії Максима Єфімова – голови Асоціації футболу Донецької області.

Як працює цей завод в Краматорську – невідомо. Аже поки не настає вторгення Росії в Україну. Вже в серпні 2022 року на території заводу сталася пожежа. Але яка ситуація з обладнанням – невідомо, при цьому застраховано воно не було. А 25 грудня 2022 року поліція фіксує ракетний удар окупантів по території заводу. За даними FootballHub, коли поліцейські обстежували цехи та приміщення, обладнання заводу з виробництва штучного покриття там не було.

Питання щодо заводу поставили Павелку журналісти під час пресконференції. Однак він всю відповідальність переклав на компанію з Краматорська.

"Ми передали цей завод в користування компанії з Краматорська. Нехай вона відповість. 8 мільйонів було вкладено? Завод належить УАФ. Компанія експлуатує, перед нами звітує, а ми звітуємо перед аудиторами. Все буде", – переконував Павелко.

Реакція захисників Павелка

Згодом юридична компанія VB PARTNERS, яка і представляє інтереси Павелка, надіслала сайту 24 Каналу коментар з приводу рішення суду 16 червня 2023 року.

Саме рішення там назвали незаконним. І заявили, що вони оскаржили його. Адвокат Денис Бугай переконує, що Шевченківський суд Львова не мав права розглядати цю справу.

"Прокурор, мотивуючи незадовільним проведенням слідства, передав справу з Головного слідчого управління Нацполіції до районного відділку Львова. Такі дії є незаконними, оскільки, у випадку неефективності, справу передають у іншу слідчу інстанцію, ДБР або НАБУ, або вищу. Місто Львів ніяк не пов’язане з провадженням. Місце начебто вчиненого злочину в Києві, свідки й підозрювані проживають в столиці", – заявив Денис Бугай.

Адвокат також переконує, шо суддя Шевченківського суду не мала права розглядати цю справу. Адже ця справа підслідна НАБУ та повинна розглядатися у ВАКС. Все через те, що розслідування справи йде про період, коли Павелко був народним депутатом.

Не сподобалися адвокату й аргументи суду для зміни запобіжного заходу. Серед яких те, що Павелко перебував в одній будівлі з іншим підозрюваним у цій справі. А саме в Будівлі футболу, де і розташована Українська асоціація футболу.