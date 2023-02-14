Черговий шанс довести: Лунін захищатиме ворота Реала у наступному матчі "вершкових"

Український голкіпер Андрій Лунін знову отримає нагоду довести, що він вартий бути гравецм мадридського Реала. Куртуа поза заявкою "вершкових" на їхній наступний матч.

Андрій Лунін наймовірніше захищатиме ворота мадридського Реала у наступному матчі Ла Ліги. Тоді на столчиний клуб Іспанії чекає поєдинок проте Ельче.

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Чергова нагода

Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті вирішився зі складом гравців, які потраплять у заявку на найближчий матч чемпіонату Іспанії. Не зіграють двоє лідерів, проте повертаються провідні гравці.

Куртуа та Кроос не зіграють. Мілітао та Лукас Васкес повертаються. Також зіграє Родріго, він замінить Вінісіуса. Азар тренувався у четвер, але має проблему з коліном. Я розмовляв з ним, але до жодного з гравців немає особливого відношення,

– розповів Карло Анчелотті.





Заявка Реала на матч з Ельче / твітер "вершкових

Отож, найлогічнішим варінатом для Карло Анчелотті при виборі стража воріт на поєдинок має стати Андрій Лунін, який є прямим дублером відсутнього Тібо Куртуа.

Лунін в Іспанії