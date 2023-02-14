Андрей Лунин будет защищать ворота мадридского Реала в следующем матче Ла Лиги. Тогда столицкий клуб Испании ждет поединок, однако, Эльче.
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Очередной случай
Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти решился с составом игроков, которые попадут в заявку на ближайший матч чемпионата Испании. Не сыграют два лидера, однако возвращаются ведущие игроки.
Куртуа и Кроос не сыграют. Милитао и Лукас Васкес возвращаются. Также сыграет Родриго, он заменит Винисиуса. Азар тренировался в четверг, но имеет проблему с коленом. Я разговаривал с ним, но ни к одному из игроков нет особого отношения,
– рассказал Карло Анчелотти.
Заявка Реала на матч с Эльче / твиттер "Сливочным"
Итак, самым логичным вариантом для Карло Анчелотти при выборе стража ворот на поединок должен стать Андрей Лунин, являющийся прямым дублером отсутствующего Тибо Куртуа.
Лунин в Испании
- После феерических выступлений за луганскую Зарю украинец перешел в мадридский Реал за 9 миллионов евро.
- Лунин сразу же начал ездить по арендам, которые успехом не заканчивались. В частности, был в Легенасе, Реал Вальядолиде и Реал Овьедо.
- Лунин провел уже 5 (2 сухих) матча за Реал в рамках Ла Лиги (в частности, против Барселоны ), один (сухой) в Кубке Испании и два в Лиге Чемпионов (оба против Шахтера).
- Андрей провел полуфинальный и финальный поединок клубного чемпионата мира в основе Реала. Лунин стал вторым украинцем, выигравший этот турнир