Герой у перестрілці: пресслужба Ліги чемпіонів насолоджується сейвами Луніна – відео

У середу, 17 квітня, відбувся матч-відповідь, у якому квиток до півфіналу Ліги чемпіонів розіграли Манчестер Сіті та Реал Мадрид. В основний час поєдинок закінчився нічиєю (1:1).

Додаткові тайми також завершились у нічию, тому все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті. Андрій Лунін зробив два сейви, чим допоміг Реалу перемогти з рахунком 3:4.

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Пресслужба Ліги чемпіонів захоплена грою українця

Вона опублікувала ролик з сейвами Луніна у серії післяматчевих пенальті у вирішальному поєдинку чвертьфіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті. Українець відбив удари Ковачича та Сілви, взявши у другого реванш за гол.

Пресслужба Ліги чемпіонів УЄФА назвала Луніна "героєм у перестрілці".

Сейви Андрія Луніна у матчі проти Манчестер Сіті: дивіться відео

У півфіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє з Баварією. Перший поєдинок заплановано на 30 квітня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Реал готує новий покращений контракт для Андрія Луніна. Голкіперу підіймуть зарплату та пропишуть гарантовану кількість матчів за сезон.