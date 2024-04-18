У моїй країні ситуація складна, через це мені нелегко, – Лунін прокоментував перемогу Реала

У середу, 17 квітня, відбувся матч-відповідь, у якому за вихід до півфіналу боролися Манчестер Сіті та Реал Мадрид. "Вершкові" перемогли за результатами серії післяматчевих пенальті.

Андрій Лунін зробив два сейви, відбивши удари Ковачича та Сілви, чим допоміг Реалу вибороти перемогу у серії післяматчевих пенальті. Голкіпер збірної України дав емоційний коментар щодо виходу у півфінал Ліги чемпіонів.

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Емоції Луніна після перемоги

Українець зазначив, що підготовка давалась йому важко через складну ситуацію в рідній країні. Також він подякував за підтримку.

Я виснажений. Матч? Ми перемогли в серії пенальті. Знав, куди битиме Ковачич. Я найщасливіша людина у світі. У моїй країні ситуація складна. Через це мені нелегко тренуватися день у день. Але хочу подякувати всім, хто мене підтримує,

– розповів Лунін.

Також він додав, що відпрацьовував пенальті й отримав поради від Модрича. Ще поради давав тренер голкіперів. Зокрема центрбек Рюдігер прямо під час серії пенальті підказав Луніну, у який бік кидатись під час удару Ковачича.

Не так давно портал Transfermarkt майже у двічі збільшив оцінку вартості Андрія Луніна. Він починав сезон-2023/2024 з цінником у 5 мільйонів, а у грудні його вартість зросла до 8.

Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє з Баварією. Перший поєдинок заплановано на 30 квітня.