У минулому турі Ла Ліги ворота мадридського клубу захищав Андрій Лунін, який пропустив чотири голи від Вільярреала. Матч закінчився нічиєю 4:4. Реал розгубив усю перевагу із рахунку 1:4 на свою користь.

Оце так Для Луніна сезон завершено: ворота останніх клубних матчів захищатиме Куртуа

На боці якого голкіпера стоять фанати Реала

Тому не виключено, що в останньому турі іспанської першості у ворота повернеться Тібо Куртуа, який вже встиг зіграти три поєдинки на нуль. Можливо, саме йому Карло Анчелотті довірить право зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

Уболівальники "галактікос" поділились думками щодо вибору голкіпера на поєдинок проти дортмундської Боруссії.

"Дилема воротарів така: якщо Мадрид виграє, ніхто й не згадає про ці дебати, а якщо Мадрид програє з Луніним, то їх критикуватимуть за те, що вони не поставили найкращого воротаря у світі; якщо вони програють із Тібо, то їх критикуватимуть за те, що вони поставили найкращого воротаря у світі", – написав фанат "вершкових".

Дехто із уболівальників впевнений, що Куртуа повинен дати шанс Луніну зіграти у вирішальному матчі ЛЧ. Адже саме Андрій був першим номером команди та привів її до фіналу.

Один із прихильників Реал заявив, якщо Анчелотті поставить на фінал ЛЧ Куртуа, то Лунін повинен піти в іншу команду.

Якщо поставлять Куртуа, то Луніну слід попрощатися і піти грати за іншу команду. В іншому разі він сидітиме на лавці запасних, поки бельгієць знову не отримає травму,

– вважає фан мадридців.

Один із фанатів із ніком "Trovador" запевнив, що Лунін не винен у жодному пропущеному голі у грі проти Вільярреала. Про що й говорив головний тренер Реала на післяматчевій пресконференції.

Наразі Карло Анчелотті зберігає інтригу. Лише перед безпосередньо матчем усі дізнаються, хто ж захищатиме володіння Реала у фіналі Ліги чемпіонів – Андрій Лунін чи Тібо Куртуа. На тлі цього вибору була навіть інформація, що сезон для українця закінчений. В останніх матчах зіграє Тібо.

Важливо! Фінал Ліги чемпіонів Реал – Боруссія Дортмунд відбудеться 1 червня о 22:00 (за київським часом).