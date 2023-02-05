Мальорка – Реал 1:0

Гол: Начо, 13 (автогол)

У чемпіонаті Іспанії цими вихідними проходять поєдинки 20 туру Ла Ліги. У першій зустрічі неділі чинний чемпіон Реал протистояв на виїзді середняку Мальорці, пише 24 канал.

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Мадридці мали певні кадрові проблеми, адже через пошкодження не були доступні Мілітао, Менді та Бензема. До цього всього додалось пошкодження Куртуа, яке кіпер отримав на передматчевій розминці.

Через це Анчелотті в екстренному порядку виставив з перших хвилин Андрія Луніна. Для українця це була п'ята гра в Ла Лізі цього сезону, однак склалась вона не найкращим чином.

Луніна підставили

Вже на 13-ій хвилині Андрія підвів партнер по команді Начо Фернандес. Після подачі гравця Мальорки з флангу іспанець підставив голову під удар опонента. М'яч змінив траекторію, чим дезорієнтував Луніна та залетів йому за комірець.

Після цього Реал очікувано перехопив ініціативу і притис Мальорку до їх воріт. Втім реалізація у "бланкос" була жахлива. На 60 хвилині мадридці отримали право на пенальті, але кіпер "червоно-жовтих" Райкович потягнув удар Асенсіо.

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Це був єдиний постріл гостей у ствір воріт, хоча команда нанесла загалом більше 20-ти ударів. У Луніна ж майже роботи не було, на його рахунку лише один сейв.

Таким чином, Реал втретє втрачає очки у останніх п'яти матчах чемпіонату і дає Барселоні шанс відірватись ще більше. Наразі каталонці випереджають мадридців на 5 балів, але ще мають поєдинок в запасі.

ВІдеоогляд матчу Мальорка – Реал: