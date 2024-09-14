Луніна люблять в Мадриді: хто із зіркових одноклубників привітав українця з новим контрактом

У п'ятницю, 13 вересня, Реал оголосив про продовження співпраці з Андрієм Луніним. Зіркові одноклубники привітали українського голкіпера після підписання нової угоди.

25-річний український воротар довго вагався щодо продовження контракту з "вершковими", навіть були думки покинути клуб. Зрештою Лунін підписав нову угоду з "Королівським клубом".

Читайте також Сподіваюсь, що буду в Реалі до смерті, – Лунін про продовження контракту з клубом

Хто привітав Луніна з новим контрактом

13 вересня керівництво "галактікос" оголосило про підписання нового контракту з Андрієм Луніним, адже влітку 2025 року закінчувався термін старого договору. Термін нової угоди українця з Реалом розрахований до літа 2030 року.

Окрім цього, заробітна плата українця збільшилась з 2,5 мільйонів до 4,5 мільйонів євро. Лунін вирішив поборотись з Тібо Куртуа за місце в основному складі.

Під дописом у Інстаграмі Андрія Луніна його привітали деякі одноклубники щодо укладення нової угоди. Серед них Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Арда Гюлер, Лукас Васкес, Фран Гарсія та легенда "вершкових" – Лука Модріч.

Зіркові одноклубники Луніна привітали його з продовженням контракту / Скриншот з інстаграму голкіпера

Нагадаємо, що після вдалого для українця сезону-2023/2024 українцем цікавилось багато топ-клубів Європи. Серед них Манчестер Юнайтед, Баварія, Арсенал, Манчестер Сіті, Барселона, Ювентус, Атлетіко та інші.

У новому сезоні-2024/2025 Андрій Лунін не зіграв жодного матчу за мадридців. Карло Анчелотті, головний тренер Реала, планує задіяти українського голкіпера у Кубку Іспанії взимку.

Завдяки своїм досягненням Андрій Лунін потрапив у список номінантів на престижну європейську нагороду. 25-річний українець може отримати звання найкращого голкіпера світу 2024.

Зверніть увагу! Редакція Спорту відкрила збір для захисників України на позашляховик та EcoFlow. Зробити свій донат та підтримати хлопців можна за посиланням. Автор найбільшого донату отримає у подарунок м'яч із автографом легенди українського футболу – Мирона Маркевича.



Детальніше читайте у телеграмі Спорт24.