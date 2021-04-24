Лунін назвав свою головну помилку після переходу в Реал

Воротар мадридського Реала і збірної України Андрій Лунін розповів, як могла змінитися його кар'єра в Іспанії.

Андрій Лунін дав інтерв'ю Ігорю Бурбасу. Журналіст поцікавився, як гравцеві було грати в оренді в інших іспанських клубах.

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На мій погляд, помилка була в тому, що пішов у Леганес. Спочатку треба було йти в умовне Ов'єдо. Сегунда і Чемпіоншип – найкращі першолігові змагання в світі. Це було б більш розумно і правильно як в плані адаптації до країни, так і в плані великих можливостей грати. Там, думаю, було б трохи більше довіри,

– розповів Лунін.

Лунін хоче покинути Реал