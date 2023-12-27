Статус резервіста Реала вже у минулому: Лунін може стати частиною обміну із клубом Мудрика

Футбольне майбутнє Андрія Луніна досі перебуває у підвішеному стані. Європейська преса вже сама не знає, куди їм сватати українського голкіпера Реала.

Ще раніше у ЗМІ з'явились чутки про ймовірний перехід Андрія Луніна у лондонське Челсі до Михайла Мудрика. Повідомлялось, що "сині" вкрай незадоволені тим, як проявляє себе куплений в англійського Брайтона голкіпер Роберто Санчес.

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Доля Луніна літає у повітрі

Іспанський воротар обійшовся Челсі у 25 мільйонів фунтів, але взагалі не виправдав очікувань. Тому вже найближчого зимового міжсезоння Санчес може покинути Лондон та перебратись у Реал. У цей трансферний обмін може увійти Лунін, який може змінити Роберто у володіннях "аристократів".

Лунін чудово скористався своїм шансом після травм Тібо Куртуа та Кепи, але так і не переконав Карло Анчелотті у тому, що може стати першим номером у Мадриді. Тому Андрій, ймовірно, шукатиме собі новий клуб, де зможе отримувати стабільну ігрову практику.

Цікаво, що у Мадриді до кінця сезону-2023/2024 виступає Кепа, якого Реал орендував у Челсі після жахливої травми Куртуа. Була інформація, що Анчелотті задоволений грою іспанця, тому хоче переконати керівництво "вершкових" у повноцінному придбанні Кепи. Однак через певний час у пресі фігурували чутки про повернення іспанського воротаря у Лондон після того, як сплине його орендна угода з "Королівським клубом". Тому наразі інформація ЗМІ розходиться у єдиній думці. Все буде відомо ближче до закінчення цього сезону.

У такому випадку Лунін би став лише третім номером Реала після повернення Куртуа. А це, аж ніяк, не влаштує голкіпера збірної України.

Поточний сезон стає для Луніна найнасиченішим із моменту переходу у Реал. Андрій вже 9 разів захищав володіння мадридського клубу у цьому сезоні, у яких пропустив 6 голів та у 4-х поєдинках відіграв на нуль.

Востаннє зіграв за мадридців у позаминулому турі Ла Ліги, у якому допоміг "вершковим" розгромити Вільярреал 4:1.

Не виключено, що Лунін може таки перебратись в АПЛ, але не в Челсі. Фінансовий титан англійського футболу Ньюкасл шукає нового голкіпера після ушкодження Ніка Поупа. Тому у ЗМІ вже приписували інтерес "сорок" до Андрія.