Напередодні поєдинку головний тренер Реала Карло Анчелотті анонсував повернення у ворота Кепи. Андрій Лунін розпочне матч із лави запасних.

Варте уваги Лунін вижив його із воріт: Реал визначився із майбутнім конкурента українця

Реакція українського голкіпера на вихід Кепи

Хоча до цього у ЗМІ була інформація, що італійський наставник "вершкових" не планує повертати українця у запас та більше не робитиме ставку на улюбленця Кепу. Однак риторика Анчелотті змінюється щосекунди.

Після чого у пресі з'явилась реакція українського голкіпера, який прокоментував своє повернення "на банку". Лунін дуже толерантно відповів на рішення головного тренера.

Кепа Аррісабалага – чудовий товариш по команді та чудовий воротар,

– сказав Андрій.

Важливо. Матч Алавес – Реал розпочнеться 21 грудня о 22:30 (за Києвом).

Відзначимо, що Реал підходить до найближчого поєдинку у статусі другої команди Ла Ліги сезону-2023/2024. Тому "Королівському клубу" потрібно лише перемагати, аби хоча б тимчасово забрати у Жирони лідерську позицію. Наразі "вершкові" поступаються клубу Довбика та Циганкова лише двома балами.

Майбутній суперник "галактікос" йде 15-м (16 очок).

Для Кепи наступний поєдинок буде 15-м у футболці мадридського колективу. Це буде друга гра після відновлення іспанця від травми. Раніше були чутки, що у Реалі вже визначились із майбутнім орендованого у Челсі голкіпера.

Ймовірно, що "Королівський клуб" не буде викупляти контракт Кепи у "синіх". Адже орендна угода з іспанським воротарем розрахована лише до кінця поточного сезону-2023/2024. Нагадаємо, що Реал орендував Кепу після того, як Тібо Куртуа порвав "хрести".

До слова. Лунін у цьому сезоні провів вже 9 поєдинків (4 із них – "сухі"), у яких пропустив 6 голів.