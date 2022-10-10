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Перша участь в Ель-Класіко
Очікувалось, що до другої зустрічі у Лізі чемпіонів проти Шахтаря Куртуа вже повернеться у загальну групу. Однак тепер Тібо близький до пропуску навіть Ель-Класіко.
Відзначимо, що Куртуа не полетів у Варшаву на гру проти донецького клубу в Лізі чемпіонів.
Остаточний вердикт клубних лікарів винесуть 13 жовтня. А це за три дні до поєдинку проти Барселони. Якщо Куртуа не встигне відновитись, то місце у рамці воріт "вершкових" займе Лунін.
Голкіпер збірної Бельгії не хоче ризикувати своїм здоров'ям напередодні чемпіонату світу-2022. Нагадаємо, що національна команда Куртуа зіграє у груповому раунді в Катарі проти Канади, Марокко та Хорватії.
Статистика Луніна у сезоні-2022/2023
- На тлі травми Куртуа український голкіпер провів вже три матчі у футболці Реала. За зіграні поєдинки пропустив 2 голи.
- У попередньому турі Ла Ліги мадридська команда мінімально обіграла Хетафе (0:1). Лунін вперше у сезоні провів "сухий" матч у "Королівському клубі".
- Голкіпер збірної України зробив внесок у те, щоб після 8-ми турів "вершкові" разом із Барселоною йшли на 1 – 2 місці турнірної таблиці іспанської першості.