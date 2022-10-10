У бельгійського голкіпера проблеми із сідничним нервом. Через це Тібо Куртуа пропустив вже останні три матчі Реала. За те шанс отримав Андрій Лунін, що не може не тішити українських уболівальників та самого футболіста.

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Перша участь в Ель-Класіко

Очікувалось, що до другої зустрічі у Лізі чемпіонів проти Шахтаря Куртуа вже повернеться у загальну групу. Однак тепер Тібо близький до пропуску навіть Ель-Класіко.

Відзначимо, що Куртуа не полетів у Варшаву на гру проти донецького клубу в Лізі чемпіонів.

Остаточний вердикт клубних лікарів винесуть 13 жовтня. А це за три дні до поєдинку проти Барселони. Якщо Куртуа не встигне відновитись, то місце у рамці воріт "вершкових" займе Лунін.

Голкіпер збірної Бельгії не хоче ризикувати своїм здоров'ям напередодні чемпіонату світу-2022. Нагадаємо, що національна команда Куртуа зіграє у груповому раунді в Катарі проти Канади, Марокко та Хорватії.

До слова. Матч 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Шахтаря відбудеться 11 жовтня, а проти Барселони – 16 жовтня.

Статистика Луніна у сезоні-2022/2023