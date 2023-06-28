"Напийся, обригайся, щоб забрала поліція": експідопічний Кварцяного згадав кумедні методи коуча

Віталій Кварцяний своєю харизмою та ставленням до футболу запам'ятався усім на довго. Український наставник мав свій "особливий" підхід до футболістів.

Колишній гравець Динамо та нинішній футболіст Колоса Андрій Богданов пригадав часи співпраці з Віталієм Кварцяним. Колишній тренер Волині намагався по своєму розкрити потенціал підопічних.

Варте уваги Проте є Ярмоленко: два легіонери-втікачі та Гармаш відсутні у складі Динамо на тренувальний збір

Унікальний тренер

Досвідчений півзахисник Колоса розповів про методи роботи Віталія Кварцяного та його надмірну емоційність. Проте Андрій Богданов переконаний, що у такій манері спілкування українського наставника нічого поганого немає, а навпаки робить Кварцяного особливим. Футболіст переконаний, що наразі в еліті українського футболу немає, а, можливо, й більше не буде.

Це був незабутній час. Я Кварцяному дуже вдячний, що він перезавантажив мене. У нас були "терки" наприкінці мого етапу, але я йому вдячний. Завжди з усмішкою згадую на той час. Усі знають історію, що він мене вигнав із автобуса і я пішов. Щодня було спілкування, коли він входив в кураж, починав розповідати. Він міг молодому сказати: "Я тебе не бачив на полі, напийся, обригайся – нехай заберуть тебе в поліцію, щоб я тебе забрав, щоб я тебе помітив". Бувало мені казав: "А знаєш, чому ти граєш правого захисника? Тому що ти Дані Алвес, я в тобі бачу Дані Алвеса". У нас три праві захисники у запасі сидять, а я граю. А хавів центральних не вистачало. Він такий тренер із родзинкою. Таких у нас немає в УПЛ. Він міг зайти гарячий чай вилити на когось, з голови зняти піт. Він на емоціях, любить футбол,

– розповів Богданов.

Кар'єра Кварцяного