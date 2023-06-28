Колишній гравець Динамо та нинішній футболіст Колоса Андрій Богданов пригадав часи співпраці з Віталієм Кварцяним. Колишній тренер Волині намагався по своєму розкрити потенціал підопічних.
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Унікальний тренер
Досвідчений півзахисник Колоса розповів про методи роботи Віталія Кварцяного та його надмірну емоційність. Проте Андрій Богданов переконаний, що у такій манері спілкування українського наставника нічого поганого немає, а навпаки робить Кварцяного особливим. Футболіст переконаний, що наразі в еліті українського футболу немає, а, можливо, й більше не буде.
Це був незабутній час. Я Кварцяному дуже вдячний, що він перезавантажив мене. У нас були "терки" наприкінці мого етапу, але я йому вдячний. Завжди з усмішкою згадую на той час. Усі знають історію, що він мене вигнав із автобуса і я пішов. Щодня було спілкування, коли він входив в кураж, починав розповідати. Він міг молодому сказати: "Я тебе не бачив на полі, напийся, обригайся – нехай заберуть тебе в поліцію, щоб я тебе забрав, щоб я тебе помітив". Бувало мені казав: "А знаєш, чому ти граєш правого захисника? Тому що ти Дані Алвес, я в тобі бачу Дані Алвеса". У нас три праві захисники у запасі сидять, а я граю. А хавів центральних не вистачало. Він такий тренер із родзинкою. Таких у нас немає в УПЛ. Він міг зайти гарячий чай вилити на когось, з голови зняти піт. Він на емоціях, любить футбол,
– розповів Богданов.
Кар'єра Кварцяного
- Український фахівець встиг попрацювати у низці місцевих колективів, проте жодних висот з ними він не досягав. Зокрема, Кварцяний працював головним тренером у луцькому Торпедо, Поділлі Хмельницький, а також польському КШО та тренером-селекціонером у запорізькому Металурзі.
- Проте найвідоміший він своїм часом перебування у Волині (1989–1990, 1994–1997, 2001–2011, 2013–2017), де і зарекомендував себе як тренера з нестандартним підходом. Зокрема, у певний період перебування у луцькому колективі Кварцяний жадав, аби у його команди не було низькорослих футболістів. Волинь навіть визнавалася "найвищою командою Європи" із середнім показником 1,86 сантиметрів.
- Звичайно ж Кварцяний і був відомий своїми "емоційними зривами" під час або у перерві футбольних матчів. тренер міг сміло впасти на коліна під час гри, розриваючи свою горлянку та погрожуючи футболістам по типу "Політило, ти вже не капітан, йди на*** звідси". У роздягальні футболістам також перепадало, оскільки Віталій Володимирович словесно лякав своїх підопічних, що "ті будуть у нього пити відходи віслюка".
- Після того, як Волинь вилетіла у Першу лігу у 2017-му році, Кварцяний покинув пост головного тренера команди та більше до наставництва не повертався.