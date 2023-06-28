Колишній гравець Динамо та нинішній футболіст Колоса Андрій Богданов пригадав часи співпраці з Віталієм Кварцяним. Колишній тренер Волині намагався по своєму розкрити потенціал підопічних.

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Унікальний тренер

Досвідчений півзахисник Колоса розповів про методи роботи Віталія Кварцяного та його надмірну емоційність. Проте Андрій Богданов переконаний, що у такій манері спілкування українського наставника нічого поганого немає, а навпаки робить Кварцяного особливим. Футболіст переконаний, що наразі в еліті українського футболу немає, а, можливо, й більше не буде.

Це був незабутній час. Я Кварцяному дуже вдячний, що він перезавантажив мене. У нас були "терки" наприкінці мого етапу, але я йому вдячний. Завжди з усмішкою згадую на той час. Усі знають історію, що він мене вигнав із автобуса і я пішов. Щодня було спілкування, коли він входив в кураж, починав розповідати. Він міг молодому сказати: "Я тебе не бачив на полі, напийся, обригайся – нехай заберуть тебе в поліцію, щоб я тебе забрав, щоб я тебе помітив". Бувало мені казав: "А знаєш, чому ти граєш правого захисника? Тому що ти Дані Алвес, я в тобі бачу Дані Алвеса". У нас три праві захисники у запасі сидять, а я граю. А хавів центральних не вистачало. Він такий тренер із родзинкою. Таких у нас немає в УПЛ. Він міг зайти гарячий чай вилити на когось, з голови зняти піт. Він на емоціях, любить футбол,

– розповів Богданов.

Кар'єра Кварцяного