Андрій Бадарак додав до скарбнички України дві нагороди на Invictus Games

Андрій Бадарак завоював дві нагороди на Invictus Games. Зокрема він здобув "золоту" та "бронзу".

Відповідну інформацію повідомив Володимир Зеленський. Президент також зауважив, що Іван Лепеха виборов "бронзу".

Зауважте Українець Лепеха завоював "бронзу" на Invictus Games

Андрій Бадарак завоював нагороди на Invictus Games

Наші продовжують перемагати на Invictus Games! ...Пишаємося та вболіваємо!

– написав Президент України.

Зокрема Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Бадарак додав до скарбнички України дві нагороди:

"золото" у плаванні на спині на дистанції 50 метрів;

"бронзу" у запливі на 50 метрів брасом.

Додав також, що Іван Лепеха завоював "бронзу" у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Варто пригадати, що Invictus Games – це міжнародні спортивні змагання, які заснував принц Гаррі. Ігри відбуваються у стилі Паралімпіади. Учасниками змагань є поранені військовослужбовці та ветерани.

До речі, Андрій Бадарак – це український ветеран Збройних сил України, що родом з Рівненщини. Відомо, що Андрій – розвідник, який пересувається на інвалідному візку тому, що не може ходити після травм хребта та ноги. Травми він отримав, захищаючи Донбас.