Продовжують підкорювати олімп

Іван Лепеха став третім у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. Українцю вдалось вирвати медаль для країни у запеклій боротьбі у фіналі.

До теми Донька полоненої Паєвської здобула "бронзу" для України на" Іграх нескорених"



Лепеха взяв "бронзу" / Фото Invictus Games

Ще раніше Олексій Бобчинець здобув бронзову нагороду у бігу на дистанції 1500 метрів. Герой України є випускником Військової академії у місті Одесі. Переможцем забігу став грузинський ветеран.

Що таке Ігри нескорених Invictus Games – це міжнародні спортивні змагання, які заснував принц Гаррі. Ігри відбуваються у стилі Паралімпіади. Учасниками змагань є поранені військовослужбовці та ветерани.



Бобчинець приніс Україні "бронзу" / Фото Invictus Games

Цікаво! У скарбничці збірної України вже 10 нагород – по 3 золоті та срібні медалі, а також 4 бронзові. Автором першої нагороди став Родіон Сітдіков, який здобув "золото" у штовханні ядра.