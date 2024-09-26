Гравці Дженоа під час дербі щемливо підтримали Маліновського: фото з поєдинку

У середу, 25 вересня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Італії. В одному з них Дженоа приймала Сампдорію.

Поєдинок закінчився з рахунком 1:1, а в серії пенальті кращими виявилися гості. На початку цього матчу стався щемливий момент, пов'язаний із Русланом Маліновським, пише 24 Канал.

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Красивий жест від одноклубника

На дев'ятій хвилині зустрічі форвард Дженоа Андреа Пінамонті відзначився голом. Він присвятив його українському півзахиснику, який напередодні отримав жахливу травму.

Італійський нападник під час святкування забитого м’яча продемонстрував глядачам футболку Маліновського. Таким чином, він підтримав українця, який напередодні був успішно прооперований і пропустить значну частину нинішнього сезону.



Пінамонті присвятив гол Маліновському / Фото Getty Images

Нагадаємо, що Руслан Маліновський отримав травму 21 вересня у поєдинку проти Венеції. Він отримав вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Клуб повідомив, що українець після операції почувається добре та незабаром розпочне процес відновлення. Поки ж "грифони" шукають тимчасову заміну Маліновському й одним із варіантів є Віктор Коваленко.