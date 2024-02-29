Робота нового шеф-скаута "левів": Карпати націлились на ключового оборонця Зорі

Львівські Карпати продовжують готуватись до чемпіонської боротьби у Першій лізі України за вихід в УПЛ. Окрім контрольних поєдинків команда активно працює над підсиленням складу.

Взимку "леви" вже орендували двох захисників донецького Шахтаря – Андрія Булезу, який останнім часом грав за Минай, та Едуарда Козіка. Також у львівський клуб повернувся Юрій Тлумак, син легендарного воротаря Карпат та екстренера Андрія Тлумака.

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"Леви" хочуть переманити легіонерів із УПЛ

Однак на цьому львів'яни не планують зупинятись. У клубі працюють над запрошенням легіонерів. До прикладу, вже декілька днів з'являється інформація про ймовірний приїзд у Карпати колишнього нападника житомирського Полісся Аріельсона. Його "леви" хочуть взяти в оренду із правом викупу у Крузейро.

Також був інсайд, що "зелено-білі" зацікавились 26-річним хавбеком Джаредом Хаса, який має французький паспорт. Футболіст перебуває без команди.

29 лютого під'їхав черговий інсайд. Цього разу про захисника луганської Зорі Андерсона Джордана. Карпати поклали око на 24-річного бразильського центрбека, який виступає за "мужиків" на правах оренди до кінця поточного сезону-2023/2024.

Його права належать бразильській Віла Нова. Щоправда, Зоря має право викупу контракту футболіста за 400 тисяч євро.

Львівському клубу Джордана порекомендував придбати новий шеф-скаут "левів" Гліб Корнієнко.

. Джордан провів у цьому сезоні 24 матчі, у яких забив гол. Зоря стала першим клубом для Андерсона, за який він зіграв поза межами рідної Бразилії.

Щодо Карпат, то підопічні Мирона Маркевича розпочали другий етап підготовки до відновлення сезону, де вже розгромили Вільхівці (Закарпаття) 5:0. Дубль у матчі оформив капітан та лідер "левів" Амбросій Чачуа.

Спаринги Карпат на зборах на Закарпатті:

1 березня проти Ниви Тернопіль;

5 березня проти Скали 1911 зі Стрия;

8 березня проти Севлюша.

Була інформація, що по приїзду до Львова Карпати проведуть товариську гру проти чемпіона України донецького Шахтаря. Однак на офіційному сайті немає про це жодної інформації.

Нагадаємо, що "леви" закінчили першу частину сезону у статусі лідера групи "А". Команда Маркевича відібралась до чемпіонської групи, яку розпочне для себе 23 березня домашньою грою проти Полтави.