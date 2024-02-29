Зимой "львы" уже арендовали двух защитников донецкого Шахтера – Андрея Булезу, который в последнее время играл за Минай, и Эдуарда Козика. Также во львовский клуб вернулся Юрий Тлумак, сын легендарного вратаря Карпат и экс-тренера Андрея Тлумака.

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"Львы" хотят переманить легионеров из УПЛ

Однако на этом львовяне не планируют останавливаться. В клубе работают над приглашением легионеров. К примеру, уже несколько дней появляется информация о вероятном приезде в Карпаты бывшего нападающего житомирского Полесья Ариэльсона. Его "львы" хотят взять в аренду с правом выкупа у Крузейро.

Также был инсайд, что "зелено-белые" заинтересовались 26-летним хавбеком Джаредом Хаса, который имеет французский паспорт. Футболист находится без команды.

29 февраля подъехал очередной инсайд. На этот раз о защитнике луганской Зари Андерсоне Джордане. Карпаты положили глаз на 24-летнего бразильского центрбека, который выступает за "мужиков" на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024.

Его права принадлежат бразильской Вила Нова. Правда, Заря имеет право выкупа контракта футболиста за 400 тысяч евро.

Львовскому клубу Джордана порекомендовал приобрести новый шеф-скаут "львов" Глеб Корниенко.

Отметим. Джордан провел в этом сезоне 24 матча, в которых забил гол. Заря стала первым клубом для Андерсона, за который он сыграл вне родной Бразилии.

Что касается Карпат, то подопечные Мирона Маркевича начали второй этап подготовки к возобновлению сезона, где уже разгромили Ольховцы (Закарпатье) 5:0. Дубль в матче оформил капитан и лидер "львов" Амбросий Чачуа.

Спарринги Карпат на сборах на Закарпатье:

1 марта против Нивы Тернополь;

5 марта против Скалы 1911 из Стрыя;

8 марта против Севлюша.

Была информация, что по приезду во Львов Карпаты проведут товарищескую игру против чемпиона Украины донецкого Шахтера. Однако на официальном сайте нет об этом никакой информации.

Напомним, что "львы" закончили первую часть сезона в статусе лидера группы "А". Команда Маркевича отобралась в чемпионскую группу, которую начнет для себя 23 марта домашней игрой против Полтавы.