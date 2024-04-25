"Мене це не турбує": тренер Реала відреагував на вимоги Барселони переграти Ель Класіко

У минулому турі Ла Ліги відбулось Ель Класіко між Реалом та Барселоною, у якому мадридський клуб здобув вольову перемогу з рахунком 3:2. Переможний гол у зустрічі забив Джуд Беллінгем.

Після поєдинку президент Барселони Жоан Ляпорт розкритикував суддівство в іспанському Класичному та заявив, що каталонський клуб вимагатиме перегравання матчу. На думку "блаугранас", вони забили чистий гол у ворота Андрія Луніна, який арбітр не зарахував. М'яч повністю не перетнув лінію воріт українця, хоча "синьо-гранатові" вважають інакше.

До теми Не приймають поразку: Барселона може вимагати переграти Ель-Класіко

Спокійна реакція Анчелотті

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відреагував на слова власника Барселони про перегравання.

Мене це не турбує. Зараз ми почуваємося чудово, і все, що відбувається навколо, ніяк на нас не впливає. У нас є передчуття, що завершення сезону буде фантастичним. Усе інше неважливо. Як ставлюся до пропозиції переграти матч? Це тільки думка. Я не коментую чужі точки зору,

– відповів Анчелотті.

Після цієї перемоги в Ель Класіко Реал збільшив свою перевагу над Барселоною вже до 11 балів – 81 проти 70-ти очок у каталонців. Попереду в обох клубів ще по 6 турів.

У найближчому 33-му турі Ла Ліги Реал зіграє на виїзді проти Реал Сосьєдад (26 квітня о 22:00 за Києвом), а Барселона прийматиме Валенсію (29 квітня теж о 22:00).

Очікується, що Анчелотті вдасться до кадрових ротацій у цьому матчі, давши відпочити деяким футболістам перед першим півфіналом Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Це стосується й Андрія Луніна, який може розпочати гру Ла Ліги на лаві запасних, а місце у воротах Реала займе Кепа Аррісабалага.

Нагадаємо, що у випадку поразки Барселони в Ель Класіко Хаві повинен був бути звільнений із посади головного тренера команди. Однак після фіаско у каталонському клубі сіли за круглий стіл та домовились про продовження співпраці. Хаві вирішив залишитись у команді на наступний сезон-2024/2025.