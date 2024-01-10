"Папа Карло" дав обіцянку Луніну перед матчем на Суперкубок: що сказав Анчелотті українцю

10 січня 2024, 21:52
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Джерело:

DefensaCentral

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті на півфінальний поєдинок Суперкубка Іспанії довірив місце у воротах Кепі Аррісабалазі. Однак італійський фахівець морально підтримав українського голкіпера.

Андрій Лунін своєю впевненою грою довів свої претензії на постійне місце в основі. Втім, тренерський штаб "вершкових" продовжує більше довіряти конкуренту українця.

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"Батіг і пряник" від Анчелотті

На перший півфінальний матч Суперкубка Іспанії проти Атлетіко у ворота "королівського клубу" знову став Кепа Аррісабалага. Щоб не деморалізувати українського голкіпера "Папа Карло" провів з ним розмову.

64-річний італієць пообіцяв Луніну, що він отримає достатньо ігрової практики. 

Ти гратимеш у багатьох матчах до кінця сезону, запевняю, але сьогодні зіграє Кепа,
– сказав Анчелотті.

Лунін з повагою прийняв рішення наставника та подякував йому за підтримку.

Зазначимо, що Андрій Лунін востаннє виходив на поле у минулому турі Ла Ліги проти Мальорки (1:0). Українець зберіг ворота "сухими" та записав до свого рахунку черговий кліншит.

До слова. Контракт Андрія Луніна з Реалом підписаний до кінця червня 2025 року. Вже зараз українець має чимало пропозицій від провідних клубів Європи. Цей не дивно, адже Лунін очолив рейтинг найкращих воротарів за відсотком результативних сейвів.
Автор: Сергій Шаховець