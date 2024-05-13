"Лунін провів фантастичний сезон": тренер Реала про свій вибір основного воротаря на фінал ЛЧ

Мадридський Реал у сезоні-2023/2024 достроково став чемпіоном Іспанії. Команда Карло Анчелотті гарантувала собі титул за 4 тури до фінішу.

Окрім цього "вершкові" вийшли у фінал Ліги чемпіонів. Тож наразі команда на внутрішній арені вже не має турнірних завдань і системно готується до вирішального поєдинку сезону.

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Питання залишається відкритим

Одним з головних питань у фанатів Реала є, хто ж зіграє в основному складі "королівського клубу" на позиції воротаря в матчі на "Вемблі" проти Боруссії. За інформацією іспанських ЗМІ, фаворитом вважається Тібо Куртуа, який відновився від важкої травми та вже провів 2 матчі у травні.

Його кандидатуру також підтримує і тренер голкіперів "вершкових" Луїс Льопіс. Всупереч цьому, легенда клубу Ікер Касільяс віддає свою перевагу Андрію Луніну.

Напередодні відбулася передматчева пресконференція поєдинку Реал – Алавес. Вони зустрінуться 14 травня у матчі 36 туру Ла Ліги.

Карло Анчелотті знову не вдалося уникнути воротарського питання. Італієць розповів, чи прийняв уже остаточне рішення та прокоментував надання ігрової практики голкіперам до кінця сезону.

Воротарські дебати? Андрій Лунін провів фантастичний сезон, він нам дуже допоміг, я повинен це враховувати. Але у нас також є Тібо Куртуа – він найкращий воротар у світі, коли перебуває у своїй найкращій формі. У нас є і Кепа, якому ми плануємо також дати пограти. Куртуа та Мілітао зараз потрібен ігровий час, і я вирішу, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів за тиждень до матчу,

– сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Лондоні. Мадридський Реал буде боротися за свій 15-й трофей у цьому турнірі – він є рекордсменом за титулами в головному європейському клубному змаганні з футболу.

. Андрій Лунін провів за "вершкових" 30 поєдинків у всіх турнірах у сезоні-2023/2024, у яких пропустив 28 м'ячів та 12 разів відіграв "на нуль". Останні 3 матчі в Ла Лізі він залишався на лаві запасних.

Зазначимо, що поєдинок Реал – Алавес відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.