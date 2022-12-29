"Бензема був цілком здоровим": Анчелотті зловив на брехні тренера збірної Франції
Джерело:Marca
Володар "Золотого м'яча" 2022 Карім Бензема міг стати одним з героїв Мундіаля та рятівником Франції. Але через конфлікт із Дідьє Дешамом форвард вимушений був пропустити ЧС-2022.
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті напередодні поєдинку Ла Ліги проти Вальядоліду поспілкувався з представниками ЗМІ. Серед іншого журналісти поцікавилися, в якій фізичній формі знаходиться Карім Бензема, який через травму пропустив ЧС-2022.
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Ачелотті: Бензема повернувся до нас 10 грудня
На превеликий подив працівників пера Анчелотті повідомив, що зірковий форвард ще з 10 грудня перебуває у чудовій формі.
"Бензема повернувся до нас 10 грудня і з того часу був цілком здоровим. Він працював із командою, а також брав участь у товариських матчах.
Карім добре справляється і показує великий інтерес. Я думаю, скоро він покаже свої найкращі якості", – заявив Анчелотті.
Чому Бензема не грав на Мундіалі
- Нагадаємо, що володар "Золотого м'яча за офіційною версією пропустив Мундіаль через травму, яку отримав напередодні турніру.
- Дешам відправив форварда додому, аргументуючи своє рішення неможливістю задіяти Бензема у поєдинках.
- Проте вже 10 грудня Карім тренувався у загальній групі "вершкових."
- Тож Дешам міг задіяти зіркового форварда у трьох поєдинках: проти Англії (2:1), Марокко (2:0), а головне у фіналі проти Аргентини (2:4 по пенальті).
- І хто зна, можливо саме відсутність Бензема позбавила Францію золотих нагород.