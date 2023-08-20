Майбутній матч в основі під питанням: Анчелотті прокоментував гру Луніна, який зробив 7 сейвів

У суботу, 19 серпня, мадридський Реал зіграв матч другого туру Ла Ліги. Суперником "вершкових" була Альмерія.

Андрій Лунін зіграв другий поспіль матч в основному складі "королівського клубу". Мадридці перемогли з рахунком 3:1 на виїзді.

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Анчелотті похвалив Луніна, але є нюанс

Після гри головний тренер Реала дав свій коментар щодо матчу. Окремо він розповів про воротарську позицію в клубі та дав оцінку виступу українця.

Лунін? Він зіграв дуже добре, як і проти Більбао. Це воротар, якому ми довіряємо, і в нього така ж упевненість, як і в Кепи. Рано чи пізно Кепа повинен буде зіграти, можливо, в наступному матчі,

– сказав Анчелотті.

Зазначимо, що в першому турі проти Атлетика з Більбао Андрій Лунін відіграв на "нуль" при мінімумі роботи, а в другому матчі вже мав більше роботи та продемонстрував, що заслуговує на шанс стати основним у Реалі.

Українець, попри пропущений гол, надійно провів матч, здійснивши 7 сейвів. Також Андрій перехопив 1 навіс, зробив 34 дотики до м’яча та віддав 19 із 20 точних передач.

Після цих матчів фанати Реала все більше захоплюються грою українця та вимагають у соцмережах, щоб саме він був номером один у своїй улюбленій команді. Проте судячи з коментарів Анчелотті, він поки що не розділяє їх позицію, сподіваємося, що тимчасово.

. Після травми Тібо Куртуа , Реал йому на заміну терміново підписав Кепу із Челсі, який гратиме в Мадриді на правах оренди до кінця сезону.

Наступний матч мадридський Реал зіграє 25 серпня о 22:00 проти Сельти. Це вже буде третя гра поспіль, яку команда Анчелотті зіграє на виїзді у цьому сезоні.

Відеоогляд матчу Альмерія – Реал