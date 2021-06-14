Анчелотті погодився відпустити Луніна з Реала: вже є перший варіант

Український воротар Реала Андрій Лунін влітку хоче покинути мадридський клуб, щоб отримувати регулярну ігрову практику. Голкіпер не потрапив у заявку України на Євро-2020.

Провести черговий сезон на лавці Реала українець не збирається, тому готується до оренди. Повноцінний трансфер поки не розглядається, тому що Флорентіно Перес все ще вірить в талант голкіпера.

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Інтерес до Луніна проявляла Рома, але для воротаря був би кращий варіант в Ла Лізі. І такий є: Луніна хоче запросити Кадіс, а переговори повинні стартувати найближчим часом.

Також Карло Анчелотті не заперечує проти відходу українця з Реала.

Хто ще цікавиться українським голкіпером Реала