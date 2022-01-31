Анчелотті несподівано відсторонений від тренерської роботи в Реалі: кумедна причина
31 січня 2022 , 10:11Читать новость на русском
Джерело:Corriere dello Sport
Кумедна ситуація склалася навколо наставника мадридського Реала Карло Анчелотті. Італієць за свою кар'єру виграв 21 трофей, але в УЄФА сумніваються у його кваліфікації.
За інформацією джерела, термін дії тренерської ліцензії італійського фахівця завершився 31 грудня 2021 року, саме тому чиновники в УЄФА бажають, щоб Карло підтвердив свої знання, після чого знову повернувся до роботи з "меренгами".
Дивіться також Соболь допоміг Брюгге втримати перемогу у матчі з незарахованим голом
Асоціація вже надіслала відповідний попереджувальний лист 62-річному Анчелотті, який узяв на клубному рівні 21 трофей як тренер. Після складання іспиту та отримання повного дозволу – його сертифікат буде продовжено.
Досягнення Анчелотті
- 62-річний Карло Анчелотті раніше також тренував Реджану, Парму, Ювентус, Мілан, Челсі, ПСЖ, Реал, Баварію, Наполі та Евертон.
- Як тренер він тричі виграв Лігу чемпіонів. Він єдиний тренер в історії, який виграв найвищі дивізіони чемпіонатів Італії, Англії, Франції та Німеччини. Дворазовий переможець клубного чемпіонату світу.