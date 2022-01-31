Анчелотті несподівано відсторонений від тренерської роботи в Реалі: кумедна причина

Кумедна ситуація склалася навколо наставника мадридського Реала Карло Анчелотті. Італієць за свою кар'єру виграв 21 трофей, але в УЄФА сумніваються у його кваліфікації.

За інформацією джерела, термін дії тренерської ліцензії італійського фахівця завершився 31 грудня 2021 року, саме тому чиновники в УЄФА бажають, щоб Карло підтвердив свої знання, після чого знову повернувся до роботи з "меренгами".

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Асоціація вже надіслала відповідний попереджувальний лист 62-річному Анчелотті, який узяв на клубному рівні 21 трофей як тренер. Після складання іспиту та отримання повного дозволу – його сертифікат буде продовжено.

Досягнення Анчелотті