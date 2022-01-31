Перша перемога за три матчі

Едуард Соболь вийшов у стартовому складі Брюгге. Українець провів на полі усі 90 хвилин, не відзначився результативними діями, але на 72-й хвилині заробив жовту картку.

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У першому таймі Брюгге відкрив рахунок у матчі. Але гол Вормера скасували через офсайд. Вже по перерві Дост таки розмочив нулі на табло.

Гості таки втримали мінімальну перемогу у рахунку 0:1.

Соболь провів свій 24-й поєдинок у сезоні-2021/2022, у яких забив один гол та зробив 3 асисти.

Брюгге продовжує наздоганяти лідера сезону Рояль Уніон СЖ, який випереджає клуб Соболя на 9 пунктів.

Кортрейк із 34 очками йде 9-м.

До слова. У наступному матчі Брюгге зіграє на виїзді проти Гента (2 лютого).