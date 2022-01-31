По информации источника, срок действия тренерской лицензии итальянского специалиста завершился 31 декабря 2021 года, именно поэтому чиновники в УЕФА желают, чтобы Карло подтвердил свои знания, после чего вновь вернулся к работе с "меренгами".

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Ассоциация уже направила соответствующее предупредительное письмо 62-летнему Анчелотти, взявшему на клубном уровне 21 трофей в качестве тренера. После сдачи экзамена и получения полного разрешения его сертификат будет продлен.

Достижения Анчелотти