Збірну Бразилії може очолити найтитулованіший тренер Європи: хто поведе "селесао" на ЧС-2026
Джерело:UOL
Італійський фахівець Карло Анчелотті розглядається ймовірним кандидатом на посаду головного тренера "пентакампіонів". Сторони вже провели попередні перемовини.
Головний фаворит чемпіонату світу 2022 збірна Бразилії припинила боротьбу на стадії 1/4 фіналу. Не виконавши головну місію на Мундіалі, "пентакампіонів" покинув її головний тренер Тіте.
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Бразильська федерація футболу вже розпочала пошук нового наставника, який приведе збірну до золотих нагород.
Анчелотті – варіант для Бразилії
За даними місцевих журналістів, бразильські чиновники контактували з головним тренером Реалу Карло Анчелотті. Контракт з королівським клубом у італійця завершується влітку 2023 року.
Саме після закінчення дії контракту Анчелотті готовий очолити "селесао". У складі збірної Бразилії грають три представники Реалу: Едер Мілітао, Вінісіус Жуніор та Родріго.
Поки Анчелотті буде допрацьовувати контракт з "вершковими", федерація розглядає запрошення тимчасованого тренера.
Карло Анчелотті – найтитулованіший тренер Європи.
- Зазначимо, що Карло Анчелотті є найуспішнішим тренером Європи. Він єдиний хто вигравав 5 топ-чемпіонатів Старого Світу.
- Крім того, Анчелотті перший і єдиний тренер, який чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.
- Він двічі вигравав Клубний чемпіонат світу, керуючи Міланом та Реалом.
- Варто зазначити, що Ачелотті був помічником Арріго Саккі у збірній Італії в період з 1992 по 1995 роки. Найвищим досягненням команди був вихід у фінал чемпіонату світу 1994.
- Більше досвіду роботи зі збірними у італійця не було.